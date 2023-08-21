MasterChef All Star'da kim kaptan oldu? İşte son bölümde yaşananlar
MasterChef All Star tüm heyecanıyla sürüyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde aday şefler yine zorlu etaplarda karşı karşıya geldi. Zorlu yemek yapma süreçlerinden sonra kırmızı ve mavi takımın kaptanları belirlendi. İşte, detaylar...
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Adım adım finale doğru yaklaşan MasterChef All Star'da dün bir isim daha yarışmaya veda etti. Her gün artan rekabet sonrasında yarışmacılar arasında ipler de geriliyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde haftanın takım kaptanı olmak için yarışan şefler, lezzetli tabaklar çıkarmaya çalıştı. İşte, tüm detaylar...
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20 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?
MasterChef eleme adayları sırasıyle şöyle; Esra, Sergen, Sefa, Rıfat, Azize, Alican ve Ayaz oldu. 20 Ağustos Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu
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21 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna bu hafta dâhil olan yarışmacı 2021 Finalisti Hasan oldu.
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21 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Bu akşam ekrana gelen bölümde kırmızı takımın kaptanı Sergen, mavi takımın kaptanı ise Tahsin oldu.