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        Haberler Televizyon MasterChef All Star'da mavi takım kaptanı kim oldu? 21 Ağustos MasterChef'te kaptan olan isim kimdi?

        MasterChef All Star'da kim elendi? İşte son bölümde yaşananlar

        MasterChef All Star tüm heyecanıyla sürüyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümde aday şefler yine zorlu etaplarda karşı karşıya geldi. Aralarından bir kişi diğerlerine göre daha başarısız bir tabak çıkarınca hem hayallerine hem de yarışmaya veda etti. İşte, MasterChef'te yaşananlar ve elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 18:43
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        • 1

          Adım adım finale doğru yaklaşan MasterChef All Star'da dün bir isim daha yarışmaya veda etti. Her gün artan rekabet sonrasında yarışmacılar arasında ipler de geriliyor. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde haftanın mavi takım kaptanı olmak için yarışacak şefler, lezzetli tabaklar çıkarmaya çalışacak. İştei tüm detaylar...

        • 2

          19 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

          19 Ağustos akşamı ekranlara gelen MasterChef'te yarışmacılar Kilis mutfağından Kilis tava yemeği ile yarıştı. İzzet Usta yemek hakkında detayları paylaşırken yarışmacılar arasında heyecan sürdü. MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı Ayaz oldu.

        • 3

          20 AĞUSTOS MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

          MasterChef eleme adayları sırasıyle şöyle; Esra, Sergen, Sefa, Rıfat, Azize, Alican ve Ayaz oldu. 20 Ağustos Pazar günü ekranlara gelen yeni bölümde yarışmaya veda eden isim Rıfat oldu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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        Yay
        Oğlak
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