Adım adım finale doğru yaklaşan MasterChef All Star'da dün bir isim daha yarışmaya veda etti. Her gün artan rekabet sonrasında yarışmacılar arasında ipler de geriliyor. Bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümde haftanın mavi takım kaptanı olmak için yarışacak şefler, lezzetli tabaklar çıkarmaya çalışacak. İştei tüm detaylar...