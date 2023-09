MasterChef All Star programında haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. 12 Eylül Salı akşamı yayınlanan programın yeni bölümünde gergin anlar yaşanırken dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme potasına gidecek olan yarışmacı netlik kazandı. 11 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde mavi takım kaptanı Alican olurken kırmızı takım kaptanı ise Ayaz oldu. Gözler 12 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya çevrildi. İşte 12 Eylül 2023 MasterChef All Star dokunulmazlığı kazanan yarışmacıya ilişkin merak edilen detaylar...