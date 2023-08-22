MasterChef All Star'da rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta yarışmaya veda eden isim Rıfat olmuştu; şimdi de programda bir kişi daha ana kadroya girdi ve takımlar belirlendi. Bu akşam ekrana gelecek bölümde ise kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için yarışacak. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan tüm gelişmeler...