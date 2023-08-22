MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı! Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, jüri üyelerince belirlenen yemekler doğrultusunda yarıştı ve gecenin sonunda bir takım ve bir yarışmacı dokunulmazlığı kazandı. İşte, MasterChef All Star'a dair tüm gelişmeler...
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MasterChef All Star'da rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta yarışmaya veda eden isim Rıfat olmuştu; şimdi de programda bir kişi daha ana kadroya girdi ve takımlar belirlendi. Bu akşam ekrana gelen bölümde ise kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık için yarıştı. İşte, MasterChef All Star'da yaşanan tüm gelişmeler...
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22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde dokunulmazlık kırmızı takımın oldu.
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22 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık kazanan isim Dilara oldu.
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ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Dilara, bireysel dokunulmazlığı alırken, Tolga ve Gamze gecenin eleme adayı oldu.
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21 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna bu hafta dâhil olan yarışmacı 2021 Finalisti Hasan oldu.
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21 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te takım kaptanları belirlendi. Buna göre; kırmızı takımın kaptanı Sergen, mavi takımın kaptanı ise Tahsin oldu.
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MASTERCHEF ALL STAR KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Sergen (kaptan), Suna, Barış, Kıvanç, Eda, Tanya, Eray, Sefa, Batuhan, Esra.
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MASTERCHEF ALL STAR MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Tahsin (kaptan), Ayaz, Hasan, Tolga, Azize, Barbaros, Dilara, Çağatay, Gamze, Alican.