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MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro için son mücadele de tamamlandı. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlenirken bu hafta 2022 grubundan yarışmacılar şeflerin kendilerinden istedikleri menüleri en iyi şekilde sunabilmek için performans sergiledi. 2022 gurubundan yarışmaya girecek olan isimlerin de belli olmasının ardından son bölümde yedek yarışmacılar seçildi. Yarışmanın bu haftaki konuk jürisi şef Osman Sezener olurken yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef yedekler kimler oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 MasterChef All Star ana kadro ve yedekler...