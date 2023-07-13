MasterChef All Star 13 Temmuz'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kimler oldu?
MasterChef All Star Türkiye'de 12 Temmuz 24. bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Yarışmacıların heyecanla mücadele ettikleri programda 13 Temmuz 25. bölümde mavi ve kırmızı takım yeniden dokunulmazlık oyunu oynayacak ve 5 ile 6. eleme adayları kaybeden takımdan belirlenecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kaybetti ve eleme adayları kimler oldu?
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MasterChef All Star Türkiye yarışmasında mücadele son hız devam ederken, 12 Temmuz Salı günü 24. bölümde 3. ve 4. bölüm eleme adayları belli oldu. 13 Temmuz Perşembe 25. bölümde oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası ise 5. ve 6. eleme adayı da potaya gönderilecek.
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
13 Temmuz Çarşamba 24. bölümde oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanmıştı.
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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bu akşam oynanacak takım dokunulmazlık oyununu kaybeden takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dün akşam bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Sergen oldu.
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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te kırmızı takımdan 1. eleme adayı Batuhan ve 2. eleme adayı Berker. Mavi takımdan ise 3. eleme adayı Gamze olurken 4. eleme adayı Mert oldu. Bu akşam oynanacak oyundan sonra 5. ve 6. eleme adayı belli olacak.