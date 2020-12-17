MasterChef Türkiye finale yaklaşırken eğlenceli formatlarla hem yarışmacıların final heyecanını alıyor, hem de izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. MasterChef'in bu akşamki bölümüne MasterChef 2019 ikincisi Alican Sabusoy konuk oldu. İzleyiciler Alican Sabunsoy'u araştırıyor. Peki, MasterChef Alican kimdir? Alican Sabunsoy kaç yaşında ve nereli? İşte Alican Sabunsoy hakkında...

ALİCAN SABUNSOY HAYATI

Alican Sabunsoy 5 Ocak 1991 yılında Adana'da doğdu. Ortaokulu ve liseyi Adana'da üniversiteyi ise Mersin Üniversitesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü okumuştur. Mutfağa Mersin Üniversitesi'nde bir şef ile tanışarak okulunun ikinci senesinde çalışmaya başlamıştır. Uzakdoğu ve kebap yemeklerinde uzmanlaşmış ve Adana'da şeflik yapmaya başlamıştır. Daha sonra ise İstanbul'a taşınmış ve kariyerini İstanbul'da sürdürmeye devam etmiştir.

2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Alican Sabunsoy, Cemre Uyanık ile finale kamıştı. Jüri üyelerinin puanlaması sonucu Cemre Uyanık, 68 puanla 2019 Masterchef şampiyonu oldu. Alican Sabunsoy ise 64 puanda yarışmayı ikinci olarak tamamladı.