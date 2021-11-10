MasterChef Türkiye'de Safanur'un kurduğu Mavi takım ile Mert'in kurduğu Kırmızı takım, ilk defa karşılaştı. On ikinci haftanın ilk takım oyunu konusu vegan mutfağı idi. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk takım oyununda vegan mutfağı yemekleri yapıldı. Beş çeşit yemek için bir saat süre verildi. Süre sonunda şefler, kazananı belirlemek için tadım yaptılar. Şeflerin oybirliği ile verdiği karar sonucunda Mavi takım, 5-0 skorla dokunulmazlığı kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunda ana ürün olarak balkabağı verildi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için 40 dakika süre verildi. Yarışmacılar, ortaya birbirinden farklı ve lezzetli tabaklar çıkardı. En başarılı olan ise Burcu oldu.

MASTERCHEF'TE İLK ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları, siyah önlükleri ile mutfağa bir kez daha girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ana ürün olarak balkabağı verildi. Yaratıcı bir yemek yapmak için verilen süre ise 40 dakika idi. Süre bitiminde şefler, tadım sonrasında dokunulmazlığı kazananın Burcu olduğunu açıkladı.

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, Kırmızı takımdan Araz'ı potaya gönderdi. Böylece haftanın ilk eleme adayı Araz oldu. Sonrasında toplanan konseyde Sergen, Azize ve Mert için oylar atıldı. Üç isim arasında adı en çok yazılan Azize de potaya giren ikinci yarışmacı oldu. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları Kırmızı takımdan Araz ve Azize oldu.