Sevilen yarışma MasterChef Türkiye 2021'de heyecan dolu dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Mavi takım ve Kırmızı takım, bir kez daha karşı karşıya geldi. 16. haftada ikinci takım oyununda kıyasıya bir mücadele yaşandı. İki kısma ayrılan takımlar, aynı yemekleri, aynı şekilde yapmaya çalıştı. Üç yemekten ikisini kazanan takım, dokunulmazlığı elde etti.

MASTERCHEF'TE 2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de on altıncı haftanın mücadelesinde ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana geldi. TV8 ekranlarından ilgiyle takip edilen yarışmada, Mavi takım ve Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda farklı bir konsept vardı. Şefler, yarışmacıları kulise gönderip kaptanlara oyununun kurallarını anlattı. Önce kaptanlar, yanlarına birer yarışmacı seçti. Hasan'ın tercihi Tahsin, Mert'in tercihi Eren oldu. Bu ikilinin yaptığı yemekleri, aynı şekilde perdenin diğer tarafındaki yarışmacılar da yapmaya çalıştı.

8 Aralık 2021 tarihli MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda üç çeşit yaratıcı yemek yapılacak. Verilen ana malzemeler dışında yapılacak yemekler için marketten diğer ürünler seçildi. Yapılacak yemekler için verilen süre ise 50 dakika idi.

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, herhangi bir kullanılacak alet için şeflerden yardım istemesi gerekiyor. Oyun sırasında Dilara, iki kez oyun alanı dışına çıkınca şefler iki dakika oyun dışında kalma cezası verdi.

Verilen sürenin bitiminde şefler, iki tarafın yaptığı yemekleri görsellik, lezzet, teknik ve kesim gibi özelliklerine baktı. Mavi takım, soğuk başlangıçta kazanan takım oldu. Fakat Kırmızı takım, ana yemek ve tatlıda kazandı. Böylece 2-1 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Her bölümü farklı heyecanlar yaşatan MasterChef Türkiye'de bu akşam ikinci dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. Mavi takım ve Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununda farklı bir konseptle karşı karşıya geldi. Takımların ikiye ayrılarak aynı yemekleri aynı şekilde yapmaya çalışması büyük heyecan yarattı. Nefes kesen mücadelede kazanan Kırmızı takım oldu.

MasterChef'in 8 Aralık 2021 tarihli bölümünde dokunulmazlğı kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Oyunda yapılması istenen yemek, Danilo Şefin özel tarifi idi. Zor ve teknik bir yemeği verilen sürede en yakın şekilde hazırlayan Hasan, dokunulmazlığı kazandı.

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında Mavi takımın konseyi toplandı. Konseyde Hasan dışındaki yarışmacılar için oylama yapıldı. Oylamada Mavi takım yarışmacıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Dört yarışmacı için kullanılan beş oyun sonunda potaya giren ikinci isim Görkem oldu.