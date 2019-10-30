MasterChef eleme adayları kim? 29 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? soruları ekranlara gelen 38. son bölümde belli oldu. MasterChef'de dün akşam Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. MasterChef Türkiye yarışmacıları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Atatürk'ün en sevdiği yemekleri hazırladı. İşte, 29 Ekim MasterChef son bölüm...

MASTERCHEF 39. BÖLÜM FRAGMANI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 38. bölümüne kahraman gazilerimiz konuk oldu. Kırmızı ve mavi takım dokunulmazlığı kazanmak için gazilerimize Atatürk'ün en sevdiği yemekleri hazırlayıp beğenilerine sundu.

Kırmızı Takım Fark Attı

Gazilerin yaptığı oylama sonucunda kırmızı takım mavi takıma 14'e 8 üstünlük sağlayarak dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım bireysel dokunulmazlığı almak ve elemeye girmemek için yarıştı. En iyi tabağı çıkaran isim Cemre oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU - 29 EKİM 2019

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, elem potasına ilk olarak Rıfat'ı gönderdi. Diğer eleme adayları ise Ekin, Rıfat, Alican ve Eda oldu.