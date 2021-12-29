MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk takım oyununda verilen malzemeler ile üç çeşit yemek yapmaya çalıştı. Başlangıç yemeği için kök sebzeler, ana yemek için soğan-sarımsak-pırasa, tatlı için ise ceviz-badem-fındık verildi. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Bu malzemelerin esas ürün olacağı üç yaratıcı yemek için 45 dakika süre verildi. Verilen sürenin sonunda şeflerin yapacağı tadım ile 1. dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu.