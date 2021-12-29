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MasterChef 28 Aralık 2021 kim kazandı? MasterChef eleme adayı

MasterChef eleme adayı kim oldu? 28 Aralık 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef eleme adayları araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. İzleyiciler MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 22 Aralık eleme adayı kim oldu? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

29.12.2021 - 00:40 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • MasterChef Türkiye’de bu akşam ikinci dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi. TV8 ekranlarından ilgiyle takip edilen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.

    İşte, MasterChef'te ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananları bir araya getirdik...

  • MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    MasterChef’te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım ve Kırmızı takım, ilk takım oyununda verilen malzemeler ile üç çeşit yemek yapmaya çalıştı. Başlangıç yemeği için kök sebzeler, ana yemek için soğan-sarımsak-pırasa, tatlı için ise ceviz-badem-fındık verildi. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Bu malzemelerin esas ürün olacağı üç yaratıcı yemek için 45 dakika süre verildi. Verilen sürenin sonunda şeflerin yapacağı tadım ile 1. dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım oldu.

  • MEHMET ŞEF, KİMİN YEMEĞİ İÇİN KAŞIK ATTI?

    MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde en çok merak edilen konulardan birisi Mehmet Şefin kaşık attığı anlar idi. Dokunulmazlık oyununda tadım sonrasında Mehmet Şef, 4 senede bir kez kaşık attım dedi. Mehmet Şef, bu akşam dokunulmazlık oyununda Tahsin'in yaptığı tatlı için kaşık attı. Şefin kaşık atması öğrencisine “benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı “ demek oluyor.

  • HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oynadı. Şefler, oyunda çiğ pişirme tekniği ile yapılmış bir yaratıcı yemek yapılmasını istedi. Kırk dakikalık süre sonunda şefler, en beğendikleri tabağın Dilara'ya ait olduğunu söyledi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Dilara oldu. Oylamada ise Dilara'nın verdiği oy, potaya giren ismi belirledi. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Burcu oldu.

  • ÖDÜL OYUNUNU HANGİ İKİLİ KAZANDI?

    MasterChef’in bu akşamki bölümünün konuğu geçen sezonun altı yarışmacısı. Şampiyon Serhat, Ayyüce, Emir, Barbaros, Özgül ve Sefa. Eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar, çekecekleri kura ile eşleşti. Sefa - Burcu, Ayyüce - Tahsin, Serhat - Sergen, Emir - Dilara, Barbaros - Hasan, Özgül - Eren şeklinde eşleşen yarışmacılar, ödül oyunu için renk renk önlükleri giydi. İkişerli olarak tezgahların arkasına geçecek yarışmacılar, şeflerin verdiği malzemeler ile kusursuz tabak çıkarmaya çalıştı. Ayyüce - Tahsin ve Barbaros - Hasan ikilisi son ikiye kaldı. Son ikiliden Barbaros - Hasan ikilisi 10 bin liralık ödül çekini kazandı.

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