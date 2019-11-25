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MasterChef 25 Kasım: Yeni takımlar belli oldu! MasterClass ödül oyunlarında önemli değişiklik

MasterChef'te yeni takım yine heyecan dolu başladı. MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu oynandı ve haftanın takımları belirlendi.MasterChef'te son 8 yarışmacı kalmışken, MasterClass ödül oyununda önemli bir değişiklik yapıldı. İşte 25 Kasım MasterChef'te yaşananlar

25.11.2019 - 23:30 | Güncelleme:
MasterChef

MasterChef ödül oyunu, yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam MasterChef'te bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı ve bir ilk yaşandı. Kaptanlık oyunu için ise yarışmacılardan profiterol yapmaları istendi. bazı yarışmacılar için büyük hayal kırıklığı olan profiterol de büyük bir sürpriz yaşandı. Sonrasında ise MasterClass ödül oyunu oynandı. Ancak ödül oyununda da önemli bir değişiklik yapılıd. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde. 

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununda kıyasıya rekabet vardı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi profiterolü yapmaya çalıştı. En iyi 3 profiterol tabağını Batuhan, Güzide ve Ekin çıkardı. Jürinin yaptığı son değerlendirmenin ardından en iyi tabak Ekin'in tabağı oldu. Ekin ilk kez Mavi takım kaptanlığı kazanmış oldu. Ekin Kırmızı takım kaptanlığına ise Batuhan'ı seçti.

MASTERCHEF TAKIMLARI BELİRLENDİ

MAVİ TAKIM: Ekin (kaptan),Cemre, Güzide, Rıfat

KIRMIZI TAKIM: Batuhan (kaptan),Alican, Yasin, Kıvanç

 

MASTERCLASS OYUNLARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

MasterChef'ta her hafta Pazartesi akşamları takımlar belirlendikten sonra, önemli bilgilerin ve püf noktaların verildiği MasterClass ödülü için takımlar kıyasıya yarışıyor. Ancak bugünden itibaren MasterClass oyunlarında bir değişiklik yapılıyor. MasterChef'te son 8 yarışmacı kalmışken, jüri bundan sonra MasterClass'ı tüm yarışmacıların alacağını duyurdu. Yani MasterClass için özel bir oyun yapılmayacak. 

 

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