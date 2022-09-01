MasterChef'te takım oyunu heyecanı sürüyor. Kazanan takımın kayıpsız geçeceği akşamda, kaybeden takım dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Gün sonunda ise eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef 2. dokunulmazlığı kim kazandı? 31 Ağustos 2022 MasterChef eleme adayları belli oldu mu, takım oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de merak edilen soruların yanıtı...