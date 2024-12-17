MasterChef'te ilk ceketin sahibi Beyza olurken, ikinci ceketin sahibi 17 Aralık Salı akşamı netlik kazanacak. Yarışmacılar 17 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlıyor. MasterChef'te yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef 2. ceketi kim kazandı, ikinci ceketin sahibi belli oldu mu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...