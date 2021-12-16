Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te 17. haftanın ilk eleme adayı belli oldu. MasterChef'te bu akşam yarışmacılar haftanın 2. dokunulmazlık oyunu izin tezgah başına geçti. İşte MasterChef Türkiye 15 Aralık dokunulmazlık oyunu kazananları ve eleme adayı

15 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarından sevilen programı MasterChef Türkiye 2021’de on yedinci hafta mücadelesi 13 Aralık'ta başladı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

MasterChef Türkiye 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı.

15 ARALIK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Hasan oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM?

MasterChef’te haftanın ikinci eleme adayı merak ediliyor. 15 Aralık MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı belli Araz oldu.