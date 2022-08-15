MasterChef'te 13. önlük sahibini buluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te önlük sayısı azalırken, yarışmada tansiyon artıyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi usta şeflerin jürisi oluşturduğu MasterChef Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmelerini sizler için derledik. Peki MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya giren son isim açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler...