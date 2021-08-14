MasterChef'te yedekler kim oldu? MasterChef 13 Ağustos 2021 kim kazandı? MasterChef yedek yarışmacılar 2021

Masterchef'te 5 isim yedek yarışmacılar arasına girecek. 13 Ağustos akşamı yapılan yemekler sonrası MasterChef yedek yarışmacılar belli oldu. İşte MasterChef yedek kadro...

MASTERCHEF 13 AĞUSTOS YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

Masterchef'te yarışmacılar bugün çanak enginar yaptılar. Azize, Araz ve Samet yedek yarışmacılar arasına girdi.

MasterChef Türkiye 2021'de yedek seçimleri tüm heyecanıyla sürerken gecenin final yemeğinin ana ürünü şeftali oldu. En iyi yemeği yapan iki isim yedek kadroya girmeye hak kazanacaklar. MasterChef yedek kadroda yer alacak son iki isim tadımlar sonrası belli olacak.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fatma Polat , Milhan Erdem, Dilara Başaran , İbrahim Cingözler,Tunahan Ak, Şükrü, Hamza, Burcu, Görkem ve Hasan