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        Haberler Televizyon MASTERCEF BİRİNCİLERİ ne zaman gelecek? MasterChef şampiyonları yarışacak mı?

        MasterChef şampiyonları yarışacak mı, ne zaman?

        MasterChef All Star sezonu tüm hızıyla devam ederken gözler MasterChef birincilerinin yarışacağı tarihe çevrildi. Somer Şef programın başında "Tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Yarışmanın son eleneni Suna'nın yerine henüz bir yarışmacı dahil edilmedi. İşte MasterChef birincileri ne zaman gelecek? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 02:05 Güncelleme: 14.09.2023 - 02:05
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        • 1

          MasterChef All Star'da 10. haftaya girilirken MasterChef birincilerinin yarışıp yarışmayacağı merak konusu oldu. Elenen yarışmacıların yerine ikinci olan isimler yarışmaya dahil olurken MasterChef birincilerinin ne zaman geleceği araştırılmaya başlandı. Elenen yarışmacıların yerine ikinciler; Alican, Kıvanç, Hasan, Barbaros yarışmaya dahil olurken, son elenen isim Suna'nın yerine henüz bir yarışmacı gelmedi. Sezonun başında açıklama yapan Somer Şef şampiyonların da sezona dahil olacağını açıklamıştı. İşte MasterChef şampiyonları yarışacak mı? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI NEDEN YOK?

          Yeni sezon öncesinde yayınlanan tanıtım fragmanında tüm yarışmacılar ve şampiyonlar yer almıştı. MasterChef'te elenen isimlerin yerine sırayla ikinciler; Alican, Kıvanç, Hasan, Barbaros yarışmaya katılırken henüz birincilerin programda yer almadığı gözlemlendi.

        • 3

          ŞAMPİYONLAR NE ZAMAN YARIŞACAK?

          Şampiyon olan Uğur Kardaş, Cemre Uysal, Serhat Doğramacı, Eren Kaşıkçı ve Metin Yavuz'un gelecek bölümlerde yarışmaya katılmaları bekleniyor.

        • 4

          MASTERCHEF BİRİNCİLERİ NE ZAMAN YARIŞACAK?

          MasterChef All Star 2. sezonun başında Somer Şef "Onlar bize katılacaklar ilerleyen sürede. Bu hafta çıkacak arkadaşımızın yerine Barış, daha sonraki hafta Azize gelecek. Aynı sizi davet ettiğimiz gibi MasterChef'in şampiyonlarını da buraya davet ettik. MasterChef'in ilerleyen döneminde bu inanılmaz kadroya katılacaklar ve aslında finallere doğru giderken tam kadro bütün MasterChef ekibiyle beraber finallere gideceğiz." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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