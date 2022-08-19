Mastercard ve TEPAV KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü İçin El Ele Verdi

KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak için, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Mastercard iş birliğinde yürütülen “KOBİ’lerin E-Karnesi” projesi başladı.
KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandırmayı hedefleyen “KOBİ’lerin E-Karnesi” projesinde ödeme teknolojileri öncüsü Mastercard, TEPAV ile bir araya geldi. Proje kapsamında her bir KOBİ’yi kendine özel dijital dönüşüm içeriklerine yönlendirecek bir araç geliştirilmesi hedeflendi. Bu aracın geliştirilmesi için KOBİ’lerin farklılıklarını belirlemek ve benzer ihtiyaçlara sahip olanları gruplandırmak amacıyla bir E-Karne anketi tasarlandı. E-Karne anketi, KOBİ’lerin kendi dijitalleşme seviyelerini ölçebileceği ve sonucuna göre işletmelerinin dijital dönüşümü için doğru adımları atmalarına yardımcı olacağı ücretsiz çevrim içi bir test imkânı sunuyor. KOBİ’ler, test sonucunda işletmelerine özel olarak ortaya çıkan e-karne raporu ile kendi dijital seviyelerini bulundukları il, sektör ve ölçekteki işletmelerle karşılaştırmalı olarak görebilecek, Mastercard’ın ticari kart sahiplerine yönelik hazırladığı MasterKOBİ platformundan dijital dönüşüm için ihtiyaç duydukları ürün ve servisleri indirimli ya da ücretsiz olarak temin edebilecekler. Ayrıca platformda, Microsoft, Amazon, Huawei, Logo İşbaşı, NeSatılır.com, Octet ve daha birçok markadan özel avantajlı dönüşüm destek tekliflerinden yararlanabilecekler.
Projenin ilk aşamasında 12 pilot ilde (Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun ve Trabzon) 13 farklı sektörde faaliyet gösteren, farklı büyüklükte 2.600 KOBİ için bir anket uygulandı. Böylece KOBİ’lerin dijital dönüşümdeki gelişim alanları tespit edildi.
Projenin ikinci aşamasında ise e-karne testi geliştirilen algoritmalarla KOBİ’ye özel dijital çözüm önerileri sunması için gereken altyapı tasarlandı. E-karne testinin sonucunda belirlenen gelişim alanlarına yönelik öneriler KOBİ’ye özel; e-ticarete girişten müşteri ilişkileri yönetimine (CRM), üretim planlamadan e-fatura yönetimine kadar pek çok alanda fırsatlar ve teklifler ile zenginleştirildi. Mastercard ve TEPAV hazırladıkları internet sitesi* ile dijital alanda gelişimini sürdürmek isteyen KOBİ’leri teste katılmaya ve tespit edilen alanlarda kendilerine özel derlenmiş tekliflerden faydalanmaya davet ediyor.
Ankete katılmak için; https://kobiekarne.tepav.org.tr/
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!