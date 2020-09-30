Mastercard Türkiye ile AliExpress’ten e-ihracatçılara destek kampanyası

AA

Mastercard Türkiye, AliExpress ve PTS Worldwide Express'ten yapılan açıklamaya göre, e-ticaretin dünya genelindeki yükselişi devam ederken, Mastercard Türkiye yerli üretici ve işletmecilerin uluslararası pazarlardaki rekabetçi gücünü artıracak çözümler sunmaya devam ediyor.

Türk hükümetinin 2023 ihracat hedefine ulaşmasını sağlamak ve e-ihracatın gelişimini desteklemeyi amaçlayan Mastercard, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan AliExpress ile ortak bir kampanyaya imza atıyor. Dijitalleşen KOBİ'lere ihtiyaç duydukları çözümleri sunan MasterKOBİ platformu üzerinden, AliExpress'teki Türk e-ihracatçılara yönelik kampanyada, dünyanın en büyük online alışveriş etkinliklerinden birisi olan AliExpress 11.11 Global Alışveriş Festivali’ndeki gönderi ücretlerinin yarısını Mastercard karşılıyor. Böylece dünya genelinde satıcıların yüzde 70’lere varan indirimler sunduğu festival gününde, Türk satıcılar da kargo ücretlerinden elde ettiği avantajla, daha rekabetçi fiyatlar sunabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, "İhracatın ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Dijitalleşen dünyaya paralel olarak, online ihracat da artmaya deva ediyor. Hükümetin 2023 hedefleri kapsamında 214 milyar dolarlık ihracat hedefleniyor. Mevcut konjonktürde e-ticaretin, Türkiye'deki ihracatın itici gücü olacağına ve dijital dönüşümü tetikleyeceğine inanıyoruz.

MasterKOBİ platformu ile dijital dünyanın bir parçası olmayı hedefleyen KOBİ'lere ihtiyaç duyabilecekleri çözümleri sunuyoruz. Dijital dünyada küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen şirketlerin büyümesini tetikleyecek e-ticareti destekleyecek uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda her sene 11 Kasım’da düzenlenen ve online dünyanın en rekabetçi çevrimiçi alışveriş festivali olan 11.11 kapsamında AliExpress'teki Türk satıcılara destek vermekten mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

- 160 ülkeye e-ihracat

AliExpress Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Yaman Alpata da iş birliği ile ilgili olarak şunları aktardı:

"Alibaba Group'taki misyonumuz dünyanın neresinde olursa olsun iş yapmayı kolaylaştırmak. Geçtiğimiz sene AliExpress ve sahip olduğu güçlü küresel ve yerel ortakları sayesinde binlerce KOBİ ilk defa e-ihracata başlayarak "Made in Turkey" ibareli ürünlerini 160'tan fazla ülkeye ulaştırdı. Bir işletme için e-ihracattaki en önemli adımın lojistik olduğunu biliyoruz.

Bu bağlamda, 11.11 Global Alışveriş Festivali'nde lojistik maliyetlerini PTS'nin rekabetçi fiyatlarına ek olarak yüzde 50 düşürmek için Mastercard ve PTS ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, yine kampanya kapsamında lojistik ödemelerini 60 güne kadar erteleyerek satıcıların nakit akışına da önemli bir fayda sağlamayı planlıyoruz. Bu işbirliği ile e-ihracat tarihinde yeni bir rekora imza atılacağından eminim."

PTS Worldwide Express CEO'su Onur Ülseven ise, "23 yıldır yaptığımız gibi tüm ihracatçıları lojistik çözümlerimizle desteklemeye devam ediyoruz. AliExpress, Mastercard Türkiye ve PTS Worldwide Express olarak hayata geçirdiğimiz bu işbirliği ile, tüm ihracatçı KOBİ'lerin dünyanın her yerindeki müşterilerine ulaşmalarına yardımcı olmak için özel çözümlerimizi sunacağız." yorumunu yaptı.

Açıklamaya göre ayrıca, Alibaba Grup tarafından 11 sene önce hayata geçirilen ve 11.11 indirimi olarak bilinen Global Alışveriş Festivali, AliExpress’in en büyük satış festivali olarak dikkat çekiyor. Satıcılar bu festivalde yüzde 70'e varan indirimler sağlarken, alışveriş yapanlar eğlenceli çevrimiçi oyunlarla daha büyük indirimler de kazanabiliyor.

Mastercard ticari kart kullanan satıcılara yönelik uygulanan yüzde 50 kargo indirimi sayesinde, bu rekabete karşılık çok daha iyi fiyatlar sunabilecek. 11.11’den itibaren 48 saat süre ile verilen siparişlerde geçerli olacak kampanyada gönderiler, e-ihracat, uluslararası kurye ve kargo işi konusunda tecrübeli global bir firma olan ve satıcılara 1 aylık ödeme vadesi sunan PTS Worldwide Express tarafından yapılacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen satıcıların, PTS ödeme ekranını doldururken Mastercard ticari kart bilgilerini kullanması yeterli olacak.



