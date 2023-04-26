Türkiye, Masterpass’ı sevdi!

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Ödeme teknolojilerinin öncü şirketi Mastercard, e-ticarette de daha güvenli, hızlı ve kolay deneyimler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal “Masterpass 8’inci yaşında yerli e-ticaret ekosisteminin %50’sini kapsadı. Gerek bireysel kullanıcıların, gerekse işletmelerin aldığı riskleri azaltmak için geliştirdiğimiz maskeleme teknolojisi bugün ülkemizde Masterpass üzerinden 35 milyon tüketiciye ulaştı” dedi.

E-ticaret hayatımızın büyük bir parçası haline geldi. E-ticarette güvenlik ise son dönemlerin en popüler konularından birisi. Peki bu konu neden bu k adar önemli?

Son 10 yılda online satış yapan kurumların sayısındaki artış, ödeme ekosistemini geliştirdi. Yüz yüze kartla yapılan ödemelerin ağırlıklı olduğu dönemde si ber saldırı riskleri sınırlıydı. Ticaretin elektronik ortama taşınması her ekosistemde gördüğümüz riskleri de elektronik ortama taşıdı. Ancak biz Mastercard olarak bu alanda geliştirdiğimiz sayısız çözümle hem tüketicileri hem büyük ve küçük ölçekli işletmeleri hem de kamu kurumlarını koruyoruz.

Hepimiz e-ticareti gün iç erisinde birçok kez kullanıyoruz. Bizlere sağladığınız çözümler neler? Biraz bilgi verebilir misiniz?

Mastercard olarak yaptığımız araştırmalar, dünya genelinde tüketicilerin %60’ının alışveriş yaptıkları işletmede bir siber ihlal olduğunu öğrendiğinde bir daha o platformdan alışveriş yapmayı tercih etmediğini gösteriyor. Biz im e-ticaret alanındaki en önemli tüketici ürünümüz Masterpass. Masterpass, bir dijital ödeme, kart saklama ve maskeleme

çözümü. Ödeme deneyimini son derece akıcı ve hızlı hale getirirken, güvenlik konusunda da kendini diğer sistemlerden maskeleme (Tokenization) teknolojisi ile ayırıyor. Gerek bireylerin, gerekse işletmelerin güvenliği için geliştirdiğimiz maskeleme teknolojisi bugün Masterpass üzerinden 35 milyon tüketiciye erişti. Masterpass 8’inci yaşında Türk e-ticaret ekosisteminin %50’sini kapsamış oldu. Bu sebeple Mastercard Maskeleme Teknolojisi Masterpass’i rakiplerinden bir adım öne geçiriyor diyebiliriz.

Maskeleme teknolojisini yurtdışı işlemlerde de kullanabiliyor muyuz?

Türkiye’de 2021 yılında yurt dışı işlemler için maskeleme hizmeti sunan M4M çözümünü hayata geçirdik. Bu geliştirilmiş güvenlik sistemi ile kart sahiplerinin yurt dışı dijital abonelik işlemlerinde kullandıkları kartlarını Mastercard güvencesiyle koruma altına alıy oruz. Bunun yanı sıra tüm yurt dışı aboneliklerinizi tek bir ekranda görebildiğiniz gelişmiş bir kart yönetim özelliği de eklemiş oluyoruz.

Son dönemde e- ticaret sitelerinin siber saldırılara uğradıkları ve bazı kişis el verilerin sızdırıldığına dair haberlere denk geliyoruz. Mastercard’ın bu anlamda iş ortaklarına değer önerisi nedir?

E-ticaret işletmeleri büyük ya da küçük , siber saldırılara maruz kalabiliyor. Her ne kadar siber güvenlik yatırımları yapsalar da zaman zaman istenmeyen durumlarla karşılaşılabiliyorlar. Bizim işletmeye sağladığımız fayda, tüketicilerin kart bilgilerinin Masterpass alt yapısında Mastercard güvencesiyle saklanıyor olması. Masterpass’e

kaydettiğiniz kart bilgilerinize ödeme yaptığınız iş yerleri de dahil olmak üzere 3. şahıslar ulaşamaz. Sebebi de kart bilgilerinizi çeşitli simgelere (token) dönüştürüp saklıyor olmamız. Bu şekilde kart bilgilerinizin dış dünya ile temas etmesini engellemiş oluyoruz.

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