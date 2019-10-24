Masraflar ağır, ödülü kargoyla geldi

Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını 'Kar Zamanı' adıyla fil haline getiren Cevahir Çokbilir, Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde 'En İyi Sinematografi Ödülü' kazandı. Ödülünü alması için Los Angelas'a davet edilen Çokbilir, konaklama ve ulaşım masraflarını karşılayamadığı için ABD'ye gidemedi. Bunun üzerine festival yönetimi Cevahir Çokbilir'in kazandığı ödülü kargoyla gönderdi.

Naciye Çokbilir, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Cevahir Çokbilir, ödülün kargoyla teslim aldıktan sonra duygularını şöyle dile getirdi; "Ödülümü Hollywood'da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı. Gidemeyince kargoyla gönderdiler. Çok güzel paketlenmişti. Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Bir yönetmen için Hollywood'dan ödül almak çok önemli. 5 binden fazla film arasında benim filmim ödüle layık görüldü. Bir yönetmenin en büyük ödülü filminin seyirci tarafından anlaşılmasıdır. 2006'da bir yolculuğa çıktık. Hollywood'dan gelen ödül de bu yolculuğa farklı bir anlam kazandırdı."