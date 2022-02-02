Greenwood'un bir süre daha polis gözetiminde tutulması bekleniyor.

Genç futbolcunun eski kız arkadaşı, Greenwood tarafından şiddete uğradığını söylemiş ve sosyal medya hesabından bu yönde paylaşımlar yapmıştı.

Bu paylaşımların ardından 20 yaşındaki oyuncu Pazar günü tutuklanmıştı.

Greenwood hakkında soruşturma açıldığını belirten Manchester United ise soruşturma süresince İngiliz oyuncunun antrenman ve maçlara alınmayacağını duyurdu.