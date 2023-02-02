Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İngiltere

Mason Greenwood beraat etti

Tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Mason Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıklar, ifadelerini geri çekerken İngiliz futbolcu beraat etti

Giriş: 02.02.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Mason Greenwood beraat etti
AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardından beraat etti.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden yapılan açıklamada, tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıkların, ifadelerini geri çektiği belirtildi.

Açıklamada, yeni bir kanıtın da göz önüne alınmasıyla, Greenwood hakkındaki suçlamaların düştüğü ve beraat ettiği ifade edildi.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla geçen yıl 30 Ocak'ta tutuklanmış ve kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmayan 21 yaşındaki futbolcu, kefalet şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle ekim ayında gözaltına alınmış ve bir kez daha kefaletle serbest bırakılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çeşitli suçlardan aranan 12 hükümlü yakalandı
Çeşitli suçlardan aranan 12 hükümlü yakalandı
TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri
TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri
EYT'lilere promosyon müjdesi!
EYT'lilere promosyon müjdesi!
Trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
Trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.