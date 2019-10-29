Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurdun bir çok yerinde kutlamalar var. Sabah saatlerinde İstanbul'da çekilen görüntü ise hayran bıraktı. 29 Ekim için iş merkezlerine asılan dev Türk bayrakları büyük bir görsel şölen oluşturdu.