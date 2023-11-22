Maslak Kasrı havadan görüntülendi

Osmanlı'nın 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid'e ve ailesine yıllarca ev sahipliği yapan kasır, 1937-1982 yıllarında askeri prevantoryum olarak kullanıldıktan sonra 1984'te geçirdiği restorasyonun ardından Milli Saraylar Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze ev olarak hizmet vermeye devam ediyor.