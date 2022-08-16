Maskot, geçici olarak barınağa teslim edildi

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Trabzon’da gece yarısı sokakta gezen bekçilerle bir grup arasında tartışma çıktı. D.Ç. (22), M.C.Ö. (18) ve F.K. (31) ile bekçiler arasında çıkan tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre bu sırada D.Ç.’nin bir bekçiye yumruk attığı ve köpeği bekçilerin üzerine saldığı iddia edildi.

KÖPEĞE YUVA ARANACAK

Sokak köpeği, bekçilerden birini bacağından ısırdı. Bölgeye gelen takviye ekiplerle birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Köpek de karakol kapısına bağlandı. Yaralanan bekçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken karakol önünde bekleyen köpeğin akıbeti belli oldu.

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün, olayı soruşturan savcı ile görüştüklerini belirterek, "Adli süreç sonuçlanıncaya kadar köpeğin barınakta kalmasına karar verdiler. Dava bitince biz köpeğimize yuva arayacağız" dedi. Bu arada dernek üyelere sokak köpeğine Maskot adını verdiler.