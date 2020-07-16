MASKİ, Soma'daki su sorunu için harekete geçti - MANİSA

AA

Cenkyeri Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başaran, gazetecilere, bölgede MASKİ'ye ait 4 sondajın olduğunu, bu sondajlardan birinin yıldırım düşmesi sonucu işlevsiz hale geldiğini, bu nedenle depoya su iletiminde düşme olduğunu hatırlattı.Mahallede su kuyusu bulmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başaran, "Cenkyeri Mahallesi'nde yaşanan su sorunu çözmek için başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda birçok sondaj çalışması yaptık en uygun sondaj yerini seçtik. 186 metre derinlikte suyu bulduk. Birde bu suyun taşınması var. 6 kilometre boru döşenerek bu su depoya taşınacak. 6 kilometrelik hattı yarından itibaren çekmeye başlıyoruz." diye konuştu.Başaran, Cenkyeri'nin su şebeke ve kanalizasyonun değişimi için ihale süreci başlatacaklarını sözlerine ekledi.