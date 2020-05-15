Maskesiz sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuluyor - ADIYAMAN

AA

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Adıyaman genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasak.Kararın hayata geçirilmesinin ardından kentin işlek caddeleri Gölbaşı Caddesi ile sokaklarda vatandaşlar maskelerini takarak yasağa uydukları gözlendi.Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai müeyyide uygulanacağı öğrenildi.Öte yandan kent merkezindeki vatandaşların bir kısmı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösterirken, çıkanların ise maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı.