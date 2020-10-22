Maskesini çenesine indiren kişi ceza almamak için kaçmaya çalışırken yakalandı - NİĞDE

Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapan polis ekipleri, maskesini çenesine indiren S.İ'yi (36) durdurdu.Kimliğini vermek istemeyen S.İ, polisin ekip aracına yönelmesiyle kaçmaya çalışırken bekçi tarafından yakalandı.Maske takmadığı için 900 lira ceza yazılan S.İ. hakkında, polise mukavemetten adli işlem başlatıldı.S.İ'yi yakalayan bekçi elinden hafif yaralandı.

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