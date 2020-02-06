Yüz maskesi takan Günay Museyeva, ‘Corovirüsün ne kadar tehlikeli olduğunu dünya sağlık örgütü devamlı açıklama yaparak gösteriyor. Bende maske kullanıyorum dışarı çıkarken. Oğlum Cihangir ile ağır gribi daha yeni atlattık. Bence bu virüs olayını ülke olarak dikkate almalıyız.’ dedi.