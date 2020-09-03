'Maskeli cinsellik' önerisi

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Kanada Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Theresa Tam, cinsel ilişkide bulunurken koronavirüsten korunma konusunda bir kamuoyu açıklaması yayınladı.

Dr. Tam, "Cinsel sağlık, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Bununla birlikte, cinsellik, Covid-19 zamanında karmaşık hale gelebilir" dedi ve ekledi: "Covid-19'un yayılmasını önlemek için öpüşmeyi atlamak ve belki de maske takmak en iyisidir."

Dr. Theresa Tam, "Mevcut kanıtlar, yeni koronavirüsü semen veya vajinal sıvılar yoluyla kapma olasılığının çok düşük olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, ilgili kişilerde semptomlar olmasa bile, yeni kişilerle cinsel aktivite, öpüşmek gibi yakın temas Covid-19'u kapma veya hastalığı bulaştırma riskini artırıyor "ifadesini kullandı.