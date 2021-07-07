Maske yasağı ne zaman bitecek? Merak konusu oldu. Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamada ciddi yükseliş sonrası gözler maskelerin çıkarılacağı tarihe çevrildi.

BAKAN KOCA TARİH VERDİ: MASKE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin ne zaman çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi. Normalleşme için eylül ayı sonunu işaret

"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.

Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.

Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."