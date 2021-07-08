Maske yasağı ne zaman bitecek? Merak konusu oldu. Korona virüs salgınında vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamada ciddi yükseliş sonrası gözler maskelerin çıkarılacağı tarihe çevrildi.

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor.

Ülkemizde 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkması ile birlikte bir çok yasak rafa kalktı ancak yeni dönemde maske takma zorunluluğu devam edecek. Yayınlanan son genelgede de maske kullanımı hakkında yeni bir duyuru yok. Bu sebeple maske takma zorunluluğu yeni bir karara kadar geçerli olacak.

BAKAN KOCA TARİH VERDİ: MASKE YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskelerin ne zaman çıkarılacağı sorusuna yanıt verdi. Normalleşme için eylül ayı sonunu işaret

"Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz.

Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor.

Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum."