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Maske yasağı kalktı mı? Bilim Kurulu açıkladı: Okullarda ve AVM'lerde maske yasağı bitti mi?

Dünya ve ülkemizdeki koronavirüs yasaklarına ilişkin yeni bir karar daha alındı. Bilim Kurulu tarafından alınan karara göre; maske yasağı ile ilgili bir dizi yeni kararlar alındı. Peki, okullarda ve AVM'lerde maske yasağı bitti mi?

04.03.2022 - 16:03 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı mı? Maske yasağı kalktı mı? Geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında yapılan açıklamanın ardından merak edilen sorular cevabını buldu. Yaklaşık iki yıldır hayatımızın bir parçası haline gelen maske yasağıyla ilgili Bilim Kurulu'ndan gelen açıklama...

  • KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? 

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı yerlerde de havalandırma iyiyse maske şartı kalktı." dedi. Buna göre maske zorunluluğu belli ölçüde kalkmış oldu. 

  • Bakan Koca "Kapalı alanlarla ilgili hem uçak hem otobüs hem servis gibi, sinema, tiyatro, sağlık kuruluşları, okulların kapalı alanları gibi mesafenin korunamadığı yerlerde maske kullanmak elbette zorunludur." açıklamasında bulundu.

  • MASKE KULLANIMI NE KADAR SÜRECEK?

    "Maske pandemi dönemi bittikten sonra hayatımızda yeri olacak mı? Biz maskenin faydasını gördük. 

    Pandemi sonrası dönemde de bundan böyle herhangi grip, nezle, Covid veya üst solunum enfeksiyonu geçiren vatandaşımız,bir başkasına bulaştırmamak için normal hayatımızda artık maskenin taşınmaması gerektiğini biliyoruz. Bunu böyle kabul etmemiz gerektiği kanaatindeyim."

  • OKULLARDA VE TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI? 

    ''Mesafenin korunmadığı alanlarda, otobüs, uçak, tiyatro, sinema gibi, okulların kapalı alanlarında maske kullanımı devam edecek. Kapalı olup mesafe korunuyorsa maske takmak şart değil.'' Uygulama İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hayata geçecek.

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