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Maske yasağı için gözler Bilim Kurulu'nda! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta ve bugün yapılacak mı?

Maske yasağı için gözler Bilim Kurulu'nda! Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin bir araya gelip koronavirüs pandemisi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdiği bilim kurulu toplantısı ile ilgili araştırmalar çoğaldı. Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu ile ilgili durumun Bilim Kurulu toplantısında değerlendirileceğini açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi planlanan ancak ertelenen Bilim Kurulu toplantısı için tarih açıklandı.

01.03.2022 - 16:16 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerden biri olarak uygulanan kamusal alanda maske zorunluluğu ile ilgili son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler ve normalleşme kararlarının Bilim Kurulu toplantısında görüşüleceğini söylemişti. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak sorularının cevapları araştırılıyor.

  • BU HAFTA BİLİM KURULU TOPLANTISI VAR MI?

    Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde yayımladığı duyuru ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın 1 Mart tarihine ertelendiğini duyurdu.  Bakanlıktan yapılan açıklamada "23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı ile COVID-19 pandemisiyle mücadele ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi konulu basın açıklaması, 1 Mart 2022 Salı gününe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

  • BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN MÜ, SAAT KAÇTA?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart Salı günü Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını açıkladı. Bakan Koca paylaşımında "Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" dedi. 

  • MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU? 

    Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili soruya bu 23 Şubat Çarşamba gününü işaret ederek "Gelecek hafta çarşamba günü mücadeleyi ve geldiğimiz noktayı, bundan sonra ne olacağını anlatacağımız bir basın toplantısı yapacağız. Bugüne kadar geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne yapılması gerektiğini daha net anlatan bir dönem olacak. Maske ve benzeri tedbirler ne zaman test yapılması gerektiği dahil olmak üzere birçok konu ele alınacak. Maskeyi nerede daha önemle takmamız gerektiğini anlatacağım" demişti.  

  • Maske zorunluluğu ile ilgili kararın Bilim Kurulu toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor. 

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