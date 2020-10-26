İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, maske ve sosyal mesafesiz doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Koza Mahallesi 1163. Sokak'taki bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Esenyurt Kaymakamlığının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde parti düzenlenen söz konusu kafeye, zabıta ekipleriyle beraber gitti. Yapılan incelemenin ardından mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi. Kafenin sahibi M.T., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!