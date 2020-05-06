Maske ve koruyucu sağlık giysileri kimyasal ve fiziksel testlerden geçiriliyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünyada maske ve koruyucu sağlık giysilerine ihtiyaç arttı. Salgından korunmak için kullanılan maske ve koruyucu sağlık giysilerinin sağlıklı olması pandemiye karşı savaşı kazanmada büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin (İHKİB) kuruluşu Ekoteks Laboratuvarı'nda maske ve koruyucu sağlık giysileri sıkı testlere tabi tutuluyor. Maske ve koruyucu sağlık giysilerinden numuneler alınarak laboratuvarda belirlenen standartlara uygun olup olmadığı test ediliyor. Kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen maske ve koruyucu sağlık giysilerinin uygun olmadığı raporlanıyor.

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından hemen sonra İHKİB'in maske ve koruyucu sağlık giysilerini karşılama noktasında harekete geçtiğini söyledi.

Daha önce ihracat için üretim yaptıklarını belirten Gültepe, "Bundan sonra da sağlığımız ve halkımıza destek olmak için üretmeye devam edeceğiz. Bunun için günde yaklaşık 30 milyon maske üreterek halkımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

Gültepe, eskiden maske ve koruyucu sağlık giysileri talebinin az olduğunu ve bu ürünleri sadece sağlık çalışanlarının kullandığını ifade etti.

Koronavirüsün dünyada etkisini göstermesiyle maske ve koruyucu sağlık giysilerine talebin arttığını vurgulayan Gültepe, şöyle devam etti:

"Maske ve koruyucu sağlık giysilerinin sağlıklı olması, standart hale getirilerek testlerden geçmesi gerekiyor. Bunun için İHKİB'e bağlı Ekoteks Laboratuvarı'nda ürünlerin standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bugüne kadar 160 firma yaklaşık 1000 ürününün numunesini bize gönderdi. Gelen numuneleri testlere tabi tutuyoruz. Talebi firmalardan alıyoruz. Kullanımına bağlı olarak farklı test standartları uygulamaktayız. Maskelerin bakteriyi önleyip etkilemediği ve maskenin kullanımı sırasında nefes alınabilirliği önemli. Bize firmalar tarafından çok sayıda maske ve koruyucu sağlık giysisi çeşidi geliyor. Bunları kimyasal ve fiziksel testlerden geçirerek standartlara uygun olup olmadıkları kontrol ediyoruz."

- "Testlerden geçen ürünler gönül rahatlığıyla kullanılabilir"

Testten geçen ürünlerin standartlara uygun olduğunu raporladıklarını anlatan Gültepe, bu ürünlerin gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini kaydetti.

Gültepe, koronavirüsle mücadelede milletçe birlik olmanın önemli olduğunun altını çizerek, "Halk sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara karşı denetim yapılması olması önemli. İnsanların ambalajlarda 'CE' işareti olmasına dikkat etmesi gerekir. CE belgesi varsa bu, ürünün test edildiğini gösterir." bilgisini verdi.

- Maskede "CE" belgesine dikkat

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ Teknik Danışmanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Özipek ise maske ve koruyucu sağlık giysilerinin standartlara göre uygun olarak üretilmesi gerektiğini belirtti.

Maskelerin bakteri ve mikropları süzmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özipek, "Mevcut maskelerin bunu yapabilmesi lazım. Burada gelen numuneleri standartlara göre ölçüyoruz ve uygunsa 'Kullanılabilir' onayını veriyoruz. Test edilmiş veya CE belgeli maskelerin kullanımı noktasında tüm tüketicilerin hassasiyet göstermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.