\u00c7evre Koruma ve Ambalaj At\u0131klar\u0131 De\u011ferlendirme Vakf\u0131 (\u00c7EVKO) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Okyar Yayalar, yeni tip koronavir\u00fcsle (Kovid-19) m\u00fccadelede maske ve eldivenlerin kullan\u0131ld\u0131ktan sonra 8-10 saat bekletilerek \u00e7\u00f6pe at\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Yayalar, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, normalle\u015fme s\u00fcrecine ba\u015flansa bile zorunlu olmad\u0131k\u00e7a evde kal\u0131nmas\u0131 gerekti\u011fini ifade etti. Salg\u0131n d\u00f6neminde insanlar\u0131n hayat bi\u00e7iminin de\u011fi\u015fti\u011fini, evde daha fazla vakit ge\u00e7irildi\u011fini ve \u00f6zellikle ambalajl\u0131 \u00fcr\u00fcnlere ilginin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Yayalar, Ambalaj at\u0131k miktar\u0131n\u0131n da artma e\u011filimine girdi\u011fi bu d\u00f6nemde, bir yandan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 korurken di\u011fer yandan \u00e7evremizi ve ekonomimizi d\u00fc\u015f\u00fcnmeliyiz. Ambalaj at\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131 evlerimizde uygun \u015fekilde ayr\u0131 biriktirip, gelen belediye ara\u00e7lar\u0131na verelim ya da al\u0131\u015fveri\u015f gibi nedenlerle evden zorunlu \u00e7\u0131k\u0131\u015flarda mahallemizde yer alan \u00e7\u00f6p kumbaralar\u0131na atal\u0131m. dedi. Yayalar, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n her \u015feyden \u00f6nemli oldu\u011funa dikkati \u00e7ekerek, \u015f\u00f6yle devam etti: Salg\u0131nda maske ve eldiven gibi t\u0131bbi at\u0131klar art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. Kullan\u0131lan maske ve eldiveni \u00e7\u0131kard\u0131ktan sonra evin ya da i\u015f yerinin ortak \u00e7\u00f6p\u00fcne atmamal\u0131y\u0131z. Ayr\u0131 bir yerde 8-10 saat beklettikten sonra \u00e7\u00f6pe at\u0131lmal\u0131d\u0131r. Maskelerin kullan\u0131ld\u0131ktan sonra geli\u015fig\u00fczel at\u0131lmas\u0131 salg\u0131n\u0131n yay\u0131lmas\u0131na da davetiye \u00e7\u0131kar\u0131r. Sokakta gezerken \u00e7evrede at\u0131k \u015fekilde maske ve eldivenlerin oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcyoruz. Bu durum kesinlikle yanl\u0131\u015ft\u0131r. Salg\u0131ndan korunmak i\u00e7in \u00f6ncelik ya\u015fan\u0131lan ortam\u0131n hijyeni ve temizli\u011fidir. Nas\u0131l ki kulland\u0131ktan sonra eldiven ve maskeyi evimizin ortas\u0131na atm\u0131yorsak \u00e7evreye, do\u011faya, soka\u011fa, parka ve bah\u00e7eye de atmamal\u0131y\u0131z. Yayalar, koronavir\u00fcs s\u00fcrecinin T\u00fcrkiye de iyi \u015fekilde y\u00f6netildi\u011fini ve vatanda\u015flar\u0131n da kurallara uyarak buna katk\u0131da bulundu\u011funu dile getirdi. - Ambalaj at\u0131klar\u0131n\u0131n ayr\u0131 toplanmas\u0131 i\u015flemi devam etmeli \u00c7EVKO Vakf\u0131 Genel Sekreteri Mete \u0130mer ise salg\u0131n s\u00fcrecinde artan ambalaj at\u0131klar\u0131n\u0131n ayr\u0131 toplanmas\u0131 i\u015fleminin devam etmesi gerekti\u011fini s\u00f6yledi. Evde kal \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na uyumun kamu, toplum i\u015f birli\u011fi i\u00e7erisinde giderek artt\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden \u0130mer, \u015funlar\u0131 kaydetti: \u00c7EVKO \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 olarak bizler 17 Mart tan itibaren evden \u00e7al\u0131\u015fma d\u00fczenine ge\u00e7tik. \u00d6te yandan, at\u0131k toplama gibi baz\u0131 hizmetlerin s\u00fcrmesi halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz. \u0130\u015f birli\u011fi i\u00e7inde oldu\u011fumuz belediyeler ve lisansl\u0131 firmalara, bu hizmetin s\u00fcrmesi i\u00e7in m\u00fcmk\u00fcn olan deste\u011fi vermeyi s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. \u00c7evremizin kirlenmemesi i\u00e7in \u00f6zellikle bu s\u00fcre\u00e7te bireyler olarak daha duyarl\u0131 olmal\u0131y\u0131z. Ambalaj, maske ve eldiven gibi t\u0131bbi at\u0131klar\u0131 evlerimizde uygun \u015fekilde ayr\u0131 biriktirip \u00e7\u00f6p kumbaralar\u0131na atmal\u0131y\u0131z. 145 belediye ve 56 lisansl\u0131 firma ile i\u015f birli\u011fi i\u00e7inde ge\u00e7en y\u0131l 563 bin 554 ton ambalaj at\u0131\u011f\u0131n\u0131n toplat\u0131larak geri d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan \u0130mer, salg\u0131n nedeniyle bu y\u0131l ambalaj at\u0131k miktar\u0131n\u0131n artmas\u0131n\u0131 beklediklerini s\u00f6zlerine ekledi.