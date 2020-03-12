AA

Maske ve dezenfekte ürünlerinde haksız fiyat artışı denetimleri



Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 177 işletme denetlendi, Sivas'ta da fırsatçılık yaptığı tespit edilen esnafa cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde, Defterdarlık ve Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

İlde hizmet veren eczaneler, ecza depoları, medikaller ve diğer satış noktalarında cerrahi maske, 3M maske ve diğer tıbbi cihazlara yönelik 10-12 Mart'ta 24 iş yerinde denetim gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iş yerlerinin 8'inde söz konusu ürünlerin bulunduğu, 16'sında ise ürünlerin satışının olmadığı tespit edilmiştir. Denetimlerde tutulan tutanaklar haftalık olarak bakanlık Reklam Kuruluna değerlendirmek üzere gönderilmektedir. Ayrıca gelen şikayetlerin kolonya ve dezenfekte ürünlerde yoğunlaşması üzerine 2 ekip kurularak söz konusu iş yerlerine denetimler devam etmektedir. Haksız ticari uygulamaların önüne geçmek maksadıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Denetimlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 10 bin lira ile 104 bin lira arasında para cezası uygulanabilecektir."

Açıklamada, vatandaşların haksız fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini, Ticaret İl Müdürlüğü, ALO 175 hattına ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden iletebilecekleri belirtildi.

- Niğde

Niğde Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, koruyucu maske, kolonya ve gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik merkez ve ilçelerde 30 işletme denetlendi.

Denetim yapılan işletmelerin evrakları incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlıkça fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere ceza kesilecek.

- Nevşehir

Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren 40 eczanenin denetlenmesinin ardından hazırlanan evrakın, incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Yetkililer, denetlemenin il genelindeki eczane, ecza deposu, medikal, hijyen ve gıda malzemesi satan iş yerlerinde sürdürüleceğini bildirdi.

- Yozgat

Yozgat'ta Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, koruyucu maske, kolonya ve dezenfektan fiyatlarında fahiş fiyat artışlarına yönelik 19 işletme denetlendi.

Denetim yapılan işlerin evrakları incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi.

Ekiplerin denetimleri sürdüreceği kaydedildi.

- Kayseri

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, koruyucu maske, kolonya ve gıda ürünleri fiyatlarında fahiş fiyat artışlarına yönelik merkez ve ilçelerde 12 işletme denetlendi.

Denetim yapılan işlerin evrakı incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlıkça fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere ceza kesilecek.

Vatandaşlardan 70'in üzerinde şikayet alan Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin işletmelerde denetimleri devam ediyor.

- Kırşehir

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Defterdarlık ve Kırşehir Belediyesi ile oluşturdukları ekiplerin 52 firmayı denetlediğini söyledi.

Firmaların ocak, şubat ve mart aylarındaki ürün alış ve satış fiyatları üzerinden denetim yapıldığını belirten Dalgalı, tutanakların Ticaret Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti.

Dalgalı, "Tutanaklar üzerinden kararı Reklam Kurulu verecek. Biz tutanaklarımızı bakanlığımıza gönderdik. Denetimlerimiz devam edecek." dedi.

- Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların kolonya, dezenfektan, maske, deterjan, temizlik ürünleri gibi hijyen maddelerine rağbet gösterdiği belirtilerek, bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçların fiyatlarında ciddi artış meydana geldiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırsatçılık yapan esnafa karşı denetimlerin sıklaştırıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin talimatlarıyla, fırsatçılık yapan esnafa karşı denetimlerimiz sıklaştırılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerimiz denetim yapmaktadır. İlimizde fırsatçılık yapan esnaf tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır, uygulanmaya da kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımız, fahiş fiyat artışı yaptığını düşündüğü esnafı Alo 175 Tüketici Danışma Hattını arayarak ihbar edebilir."

,Ramazan Kaya,Muhammet Fatih Gökmen,Halife Yalçınkaya,Behçet Alkan,Abdullah Özkul,Ömer Ertuğrul