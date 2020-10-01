Maske kuralını ihlal eden pazarcılar, tezgah açamayacak - KAYSERİ

Kayseri Valiliği önünde açıklamalarda bulunan Günaydın, denetimler yaparak gerekli önlemleri anlattıklarını söyledi.Daha önce yaptıkları 15 günlük evden çıkmama çağrısının sonuç verdiğini belirten Günaydın, vatandaşların uyarılara çok büyük oranda kulak verdiğini dile getirdi.Günaydın, vatandaşların önemli kısmının maske takmaya özen gösterdiğini, kurala uymadığı tespit edilen bazı işletmelere ise cezai işlemler uygulandığını ifade etti.İl Hıfzıssıhha Kurulunun hafta içinde önemli kararlar aldığını aktaran Günaydın, şunları kaydetti:
"En önemli risk alanlarımızdan biri pazarlardı. Pazarlarda hepimiz değişik zamanlarda gerek tebdili kıyafet gerekse açıktan denetim yapıyoruz. Bu denetimlerde ihlal tespit edildiğinde gerekli cezai işlemleri yapıyoruz. Son olarak Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde yapılan denetimlerde bir pazarı seyreltme kararı aldık. Yani pazarın yarısı bir hafta, yarısı diğer hafta gelecek. Bu kurallara uymama durumu devam ettiği sürece bazı pazarları süresiz kapatmayı da değerlendirebiliriz. Çünkü vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafımızın sağlığı bizim için çok önemli.Yaptığımız çalışmalarda bazı pazarcı esnafının maske takmadığını da tespit etik. Hıfzıssıhha Kurulu şöyle bir karar aldı. Bundan sonra pazarlarda maske takmadığı tespit edilen esnaf birinci seferde pazardan ihraç edilecek. İkinci maske takmama ihlalinde ise 3 hafta pazara alınmama cezası verilecek. Üçüncü maske ihlalinde de o pazarcı arkadaşımıza süresiz pazara alınmama cezası verilecek."Günaydın, sigara içerken maskesini indirenlere de para cezası uygulandığını aktardı.
Açıklamanın ardından Sahabiye ve Düvenönü mahallelerinde denetime katılan Günaydın, esnafa maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.Çay ocaklarını ve dükkanları denetleyen Günaydın, esnaf ve çalışanlara alınan tedbirlerin önemini anlattı.Bir esnafın maske takmadığını gören Günaydın, ceza kesilmesi talimatını verdi. Denetimler sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda da sigara içerken maskesini çıkartan bir kişiye para cezası uygulandı.Denetime eşlik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
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