Maske kullanımının yeni normal yaşam biçimiyle azaldığı görülüyor - EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ

AA

Edirne'de bazı vatandaşlar maskeyi elinde, cebinde yada çenesinin altına takarak kullanırken, bazıları ise maske kullanmıyor.Öte yandan, vatandaşların büyük çoğunluğu ise maske kullanmayı sürdürüyor.Vatandaşlardan Ali İhsan Tibet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde maske kullandığını ancak araba unuttuğu için takmadığını söyledi.Bir rahatlık oluştuğunu belirten Tibet, "2, 3 ay önceye göre şimdi normalleşmeye dönünce insanlarda biraz daha rahatlık oldu. Edirne'de fazla yok diye biliyoruz, burası diğer illere göre daha rahat onu söyleyebilirim. Vaka sayısı artarsa mecburen önlem alacağız tekrar maske takacağız." dedi.Vatandaşlardan Adem Şişoğlu da sıcaktan dolayı maske takmadığını ifade etti.Kurallara uyulması gerektiğini dile getiren Şişoğlu, "Bunu da yapamıyoruz, yapmıyoruz standardı da özel bir nedeni yok tabi. Son dönemlerde vakalarda artış var. Bazı alışkanlıklardan vazgeçilmiyor, şu anda da takmamız gerekiyor mazeret üretmememiz gerekiyor bir kural varsa riayet etmek gerekiyor ama yapı gereği mi bilemiyorum takmadık" ifadelerin kullandı.- TekirdağTekirdağda yaşayan vatandaşlardan Alperen Çitak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı insanların salgın bitmiş gibi maske takmadan tedbir almadan dışarı çıkmasının yanlış olduğunu söyledi.Çitak, tedbirlere uyanların hem kendi hemde diğer vatandaşların sağlığını koruduğunu ifade ederek, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın dediği gibi maske, mesafe ve tedbirleri elden bırakmadan hayatımıza devam etmeliyiz. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Ülkemizde son günlerde vaka sayıları artmaya başladı. O yüzden daha hassas davranmamız gerekiyor." dedi.Ömer Elmas da tek başına yürürken maske takmadığını dile getirdi.- KırklareliKırklareli'nde yaşayan Selami Kırtalma ise maskenin salgının önlemesi için önemli olduğunu söyledi.Zaman zaman sıcak havadan dolayı maskeden sıkılarak çıkardıklarını ifade eden Kırtalma, maskenin artık bir yaşam biçimi olması gerektiğini dile getirdi.Maskeleri çıkararak dolaşmanın yanlış olduğunu anlatan Kırtalma, "Zaman zaman bizlerde bu yanlışı yapıyoruz. Sosyal mesafe ve maske takımının azalması ile vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Maskesiz dışarıya çıkmayalım." dedi.