DHA

Genellikle ekim-kasım aylarında ortaya çıkan ve bu yıl neredeyse yüzde 100 artış gösteren halk arasında grip olarak bilinen İnfluenza A virüsü, neredeyse koronavirüsten daha hızlı yayılıyor.

Gribin koronavirüsle aynı semptomları gösterdiğini ifade eden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilil Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Türk Dağı, bildiğimiz gibi tüm dünyada ve ülkemizde koronavirüs salgını devam ediyor. İnfluenza ve koronavirüs birbirlerine karıştırılabilir. Çünkü her ikisinde de aynı belirtileri gösteriyor. Bunun ayırt edilebilmesi için laboratuvarda mutlaka test yapılması gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımız bu belirtiler olursa, hastanelerimizin Covid polikliniklerine muayene olması gerekir'' dedi.

ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR

Gribinde ölümlere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Dağı, influenza A virüsü halk arasında bildiğimiz grip virüsüdür. İnsanlar üzerindeki etkisi; yüksek ateş, yaygın kas ve eklem ağrılarıdır. Normal hastalarda bir hafta sürerken, altta yatan kronik rahatsızlığı olan insanlarda ise daha ağır seyrettiğini gördük. Ayrıca hastane yatışları ve ölümlere varana kadar seyreden bir hastalık olduğunu gördük. Çalışan grubu olan 25-40 yaş arası kişilerde en çok gördüğümüz virüs. Soğuk havalarda çok gördüğümüz bir hastalık. Kışın insanlar daha çok kapalı ortamlarda ve hava olmayan ortamlarda bulunduğu için birbirlerine bulaştırması daha çok oluyor. Bu virüsün kendisi de akciğer enfeksiyonu yani zatürre yapabilir. şeklinde konuştu.

AŞI ÖNEMLİ

Her yıl düzenli olarak grip aşısının düzenli olarak yapılması gerektiğini ifadene Prof. Dr. Dağı, şunları söyledi: ''Artık halkımızın hem koronavirüs, hem de grip aşılarını düzenli olarak yaptırmaları gerekmektedir. Hamileler başta olmak üzere kronik rahatsızlığı olanlar ve solunum sıkıntısı yaşayanlar mutlaka uzmana danışması gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlarda çok bulaşıcı bir hastalık. Geçtiğimiz yıl maske kullanımı çok iyi olduğu için bu virüsü görmüyorduk; ancak bu yıl maske kullanımı biraz daha azaldığı için hastalık aşırı derecede arttı. Maske ve mesafe kurallarına özellikle dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.