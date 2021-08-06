Maske kavgasında 4 şüpheliye kelepçe!

İHA

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Birecik Devlet Hastanesinde görevli personelimize yönelik gerçekleştirilen ve 8 personelimizin yaralandığı saldırının ardından başlatılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan İ.A., M.A., A.A., İ.A. ve T.A. adlı şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır" denildi.

İHA'nın haberine göre açıklamada, tutuklanan her şahsa hastane içerisinde maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandığı da kaydedildi.