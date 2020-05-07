Maske satışı ne zaman başlayacak? sorusu koronavirüsten korunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Maske satışları artık ücret karşılığında satışa çıkacak. Peki Maske fiyatları ne kadar olacak? İşte Maske tavan fiyatı...

MASKE SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir.

Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."

MASKE TAVAN FİYATLARI NE KADAR?

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde satışa sunulacak. 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabilecek" denildi.