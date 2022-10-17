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Maske cezası kalktı mı? Maske yasağı cezası kaldırıldı mı? Sokağa çıkma yasağı cezası kalktı mı, ödenecek mi?

Maske cezası kalktı mı, ödenecek mi? Sokağa çıkma yasağı cezası kaldırıldı mı?

Maske yasağı cezaları günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyordu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasa teklifinde bir kez daha değerlendirilen cezalarla ilgili beklenen açıklama geldi. İşte, detaylar...

17.10.2022 - 19:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Maske yasağı cezaları ile ilgili son durum belli oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin TBMM'den resmi açıklama geldi ve söz konusu cezaların ödenip ödenmeyeceği netlik kazandı. İşte, maske yasağı cezasına ilişkin son durum...

  • MASKE YASAĞI CEZASI KALKTI MI?

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ekonomik düzenlemeleri içeren 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. 

  • Teklifle Kovit-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar ve KYK kredi faizleri silinecek. 2 bin TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor.

     

  • Uzun süredir üzerinde çalışılan, ilk etapta 35 madde olacağı ifade edilen torba kanun teklifi 4 tanesi geçici madde olmak üzere 52 madde halinde, cuma günü TBMM’ye sunulmuştu. 52 maddelik Torba Kanun teklifi Meclis'ten geçti. Teklifle birlikte salgın döneminde maske takmayanlara verilen cezalar ve KYK kredi faizleri siliniyor. 2 bin TL ve altındaki icra borçları da sonlandırılıyor.

     

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