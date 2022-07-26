Mask Tiyatrosu Sersemler Evi AKM'de

Türkiye’nin tek mask tiyatrosu oyunu Sersemler Evi, Erzurum’dan sonra İstanbul’da ilk kez Atatürk Kültür Merkezi'nde seyirci karşısında olacak. Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının 28-29 Temmuz tarihlerinde sahneleyeceği oyun, mask tiyatrosunun önde gelen temsilcilerinden Toby John Wilsher tarafından yazılıp yönetildi.
Türkiye’nin tek mask tiyatrosu oyunu olma özelliği taşıyan Sersemler Evi, İstanbul’da ilk kez Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının 28-29 Temmuz tarihlerinde maskeli ve sözsüz olarak sahneye koyacağı oyun, seyircilere AKM Tiyatro Salonu’nda farklı bir tiyatro deneyimi yaşatacak.
Mask tiyatrosunun önde gelen temsilcilerinden Toby John Wilsher’ın yazıp rejisörlüğünü üstlendiği Sersemler Evi, Türkiye’de ilk kez Erzurum’da sahnelendi. Hayaletli bir evde yaşanan ilginç olayları konu eden Sersemler Evi, Erzurumlu bir öğrencinin hikâyesini de odağına alıyor.
Çalkantılı Hayatlar, Sözcüksüz Hikâyelerle Anlatılıyor
Oyuncuların maskeler takarak sahne aldığı, diyalogsuz mask tiyatrosunun özgün bir örneği olan Sersemler Evi, sahnelenme biçimiyle olduğu kadar konusuyla da ilgi çekiyor. Toby John Wilsher’ın kaleme alıp yönettiği oyun, Hollanda’da geçiyor. Hayaletlerin musallat olduğu dört katlı bir evde; mutsuz bir çift, çılgın yaşlı bir kadın ve Erzurumlu bir müzik bölümü öğrencisi bir araya geliyor. Yıllar önce kendisine sığınan denizcilere mezar olan, eskiden denizin olduğu bir yerde inşa edilen ev, yeni sakinlerini eski sahipleriyle karşı karşıya getiriyor. Karakterler kendi hayatlarını hayaletlerin geçmişiyle uzlaştırmaya çalışırken azgın deniz de yerini geri isteyerek evde yaşanan gerilimi doruklara taşıyor.
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir’in yaratıcılarını sahnede yeniden bir araya getiren Sersemler Evi, çalkantılı hayatları sözcüksüz hikâyelerle anlatarak seyircilere unutulmaz bir seyir deneyimi yaşatıyor.
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