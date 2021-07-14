MASFED'ten nöbetçi noter talebi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 2019 yılında hayata geçirilen ancak pandemi sebebiyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasının tekrar başlaması gerektiğini söyledi.
Uygulamaya yönelik farklı kesimlerden talepler aldıklarına işaret eden Erkoç, "Sektör temsilcilerinden, Türkiye genelindeki otomobil sitelerinde faaliyet gösteren noterler ve vatandaşlarımızdan çok ciddi bir talep var, tüketicilerin tatil günlerinde alışverişini yapabilmesine imkan veren ve ekonominin canlanmasını sağlayan bu uygulama yeniden hayata geçirilmeli" diye konuştu.
Erkoç, bu uygulamanın ülke ekonomisine katkısına da dikkat çekerek, "Bu uygulama vatandaşlarımızın alışverişlerini kolaylaştırırken, tacirlerimizin de ticaretine ivme kazandırıyor. Pandemi nedeniyle ara verilen bu uygulama bir an önce yeniden hayata geçirilmeli" dedi.
'TİCARET HIZ KAZANIR'
Vatandaşlara hafta sonu, tatil günlerinde rahatlıkla alışverişlerini yapma imkanı tanıyan nöbetçi noterlik uygulamasının önemine vurgu yapan Erkoç, "Vatandaşlarımız cumartesi ve pazar günleri otomobil alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor, plaka basım atölyeleri de hafta sonu açık tutularak vatandaşların yeni plaka talepleri karşılanıyordu. Ancak pandemi sebebiyle yaşanan kısıtlamalar doğrultusunda bu uygulamaya ara verilmişti. Temmuz ayı itibariyle ülke genelindeki normalleşme adımları ile birlikte bu uygulamanın da hayata geçirilmesi konusunda talepler alıyoruz" dedi.
Erkoç, uygulamanın otomobil ticaretinde büyük rol oynadığını ve ekonominin canlanmasına katkı sağladığını belirterek, "Nöbetçi noterlik uygulaması tacirlerimiz, noterlerimiz ve araç alışverişi yapan vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Önceden hafta sonları araç almak için otomobil ticaret merkezlerini ve bayilerini gezen müşteriler alacakları araca karar verdikten sonra resmi satış işlemleri için hafta başını beklemek zorunda kalıyordu, bu durum da ister istemez ikinci el araç ticaretini yavaşlatıyordu. Ancak uygulama sayesinde ticaret hız kazanmıştı" değerlendirmelerinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!