İkinci el araç alım satımında yüzde 1 olan KDV oranının yüzde 18’e çıkarılması, sektörde olumsuz hava yarattı.
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci el otomotiv sektörünün bundan olumsuz yönde etkileneceğini ifade etti.
KDV düzenlemesinin ikinci el sektöründe huzursuzluğa sebep olduğunu belirten Erkoç, "Pandemi döneminde dünya ekonomisindeki daralma ile birlikte zaten ülkemizde de bir daralma yaşanıyor. Döviz kurunun dalgalı seyri, faiz oranlarının yüksek olması ve çip krizi sebebiyle sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan sıkıntılar ve ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek oluşu hem alıcıları hem de satıcıları zorlarken, bir de KDV oranının yüzde 18’e çıkarılması sektörün durmasına sebep olacaktır" dedi.
Kayıtlı işletmelerin bu düzenlemeden olumsuz etkileneceğinin ve kayıt dışılığın artacağının altını çizen Erkoç, "Otomobil alım satımında KDV oranının yükseltilmesi kayıt dışılığın artmasına, devletin vergi kaybına uğramasına ve hem alıcının hem de satıcının mağduriyet yaşamasına sebep olacaktır. Yetki belgesine sahip, kayıtlı olarak bu işi yapan motorlu araç satıcıları yüzde 20 oranında kazanç vergisi ödüyor. Yüzde 1 oranında KDV kısmını da vatandaşlarımız öderken şu an bu oran yüzde 18’e çıkarıldı. Bu durum vatandaşların daha yüksek fiyata araç almasına sebep olacaktır. Devlete vergi ödemeden, ayaküstü satış yapanlar da bu durumdan faydalanarak fiyat arttıracağı için tüketicilerin araç alması da gün geçtikçe zorlaşacaktır. Artık internet sitelerindeki araç ilanlarında ‘KDV hariç’ yazısı da görebiliriz" diye konuştu.
'KURUMSALLAŞMAYI BİTİRECEK'
Erkoç, 2021 verilerine göre 7 milyon 651 bin 810 adet araç el değiştirdiğini, bunun yaklaşık 2 milyonunu yetki belgesi olan kayıtlı esnaf tarafından, yaklaşık 1 milyonunun da gerçek tüketici tarafından yapıldığını bildirerek, "Bu ticaretin 4 milyona yakını meslekle alakası olmayan, ayaküstü araç alıp satan kişiler tarafından yapılmış. Bu düzenleme ne yazık ki kurumsallaşmayı bitirirken bireyselleşmeyi artıracaktır" uyarısında bulundu.
MASFED Başkanı Erkoç, işletmelerin ayakta kalmasının da zorlaşacağını vurgulayarak, "Küçük esnafın ayakta kalması, yanında personel çalıştırması gün geçtikçe zorlaşacaktır. Sektör, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ikinci el yönetmeliğinin denetimini ve kurallara uymayanlara gerekli yaptırımın uygulanmasını, Maliye Bakanlığı’ndan da kayıt dışı satış yapanların tespitini beklemektedir. Aksi takdirde sektörün tekrar ayağa kalkması çok zor olup, sorunlar gün geçtikçe büyümeye devam edecektir" dedi.
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